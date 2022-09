Voto x interesse

Apoie o 247

Com a proximidade das eleições, venho pensando quais fundamentos devem predominar na hora de confiar o meu voto a algum candidato.

Costumo votar de acordo com os meus interesses. E eles estão intrinsecamente ligados aos interesses de minha família e de meu país.

Por isso, entendo que, ao decidir em quem votar, tenho que fazer uma análise ampla, não basta escolher o melhor candidato a Presidente da República ou Governador de Estado e achar que está tudo resolvido. Os deputados, tanto os federais quanto os estaduais, desempenham um papel importantíssimo no sucesso do governo e no atendimento das minhas expectativas. Preciso que meus interesses sejam defendidos através de meus representantes nos governos e nas casas legislativas.

Sou um cidadão idoso, já completei 70 anos e sou aposentado. Minha aposentadoria estagnou, não tenho tido mais aumento acima da inflação já faz muito tempo. Portanto, ter aumento acima da inflação faz parte de meus interesses. A faixa de isenção da tabela de imposto de renda também estagnou. Tenho interesse em que ela acompanhe a inflação. Meus representantes têm a obrigação de olhar para essas necessidades, por isso preciso escolhê-los a dedo.

Tenho filhos e netos e, em virtude disso, tenho grande interesse em que eles tenham uma vida sem sobressaltos. Para isso, é necessário que haja oferta de bons empregos, que sejam seguros e com estabilidade no presente e no futuro.

Minha família também precisa de saúde e educação de qualidade. Será que o meu voto vai de encontro ao atendimento de meus interesses? Pior ainda, será que meu voto, além de não atender aos meus interesses, atuará no atendimento de interesses contrários às minhas necessidades?

O prefeito de minha cidade está apoiando um candidato a deputado federal e outro a deputado estadual. Não mencionam os seus candidatos a presidente e a governador em sua campanha. Por que será? Será que a escolha do prefeito vai de encontro às minhas conveniências?

Quando olho para as bancadas federais e estaduais, vejo que uma quantidade grande de parlamentares está lá por vários mandatos. Percebe-se que são deputados com grande capacidade de se reelegerem eleições após eleições. Porém, quando olho para suas atuações, percebo que suas votações jamais atendem aos interesses meus e da minha família.

Penso que um dos pontos importantes da democracia é isso, a possibilidade de você fazer suas escolhas olhando para os seus interesses, que, logicamente, se você for pobre, não serão os mesmos daqueles que são ricos.

Outra coisa, eu me classifico como alguém nacionalista e, como tal, procuro fazer minhas escolhas baseado nisso. Quero um país forte, respeitado no mundo, com capacidade de planejar o seu futuro e, por isso, cônscio da importância de seus recursos energéticos e do controle de seu desenvolvimento. Um país que valorize e defenda o meio ambiente e tenha pleno conhecimento de seu papel na preservação do mundo.

Assim, sugerimos que ninguém vote sem fazer um exame de consciência, verificando cuidadosamente quais são os seus interesses e, a partir daí, escolha o melhor candidato para a sua vida.

