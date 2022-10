Votos dos indecisos

Apoie o 247

Namastê, sou o Monge Sato e hoje gostaria de me dirigir especialmente aos indecisos e indecisas.

Ou melhor, ao voto de redenção das indecisas e indecisos que votariam em branco, anulariam seus votos ou nem compareceriam nos locais de votação.

No budismo, indecisão ou perplexidade é uma grande fonte de sofrimento e se chama klesa em sânscrito, em japonês bonnô (煩悩).

Pode ser causada pelo ódio ou vergonha, cobiça ou ansiedade, desconhecimento ou mau conhecimento, soberba ou arrogância, desconfiança ou acomodação, visão distorcida ou incorreta.

Pode ocorrer tanto em pessoas com personalidade passiva ou mesmo ativa mas que aceitam palavras autoritárias como verdadeiras. Isso aconteceu no fascismo italiano, no nazismo alemão e no militarismo japonês.

Muitas vezes são pessoas muito teimosas e criam dificuldades de relacionamento por não terem compreensão clara das suas capacidades e pontos fortes e das outras também.

A Luz ou o verdadeiro conhecimento que clarifica vem da mente confiante e coração florido que ouve a voz da razão para formar a sua própria opinião.

A democracia acolhedora é formada de pessoas equilibradas, indivíduos com amor próprio e amor solidário.

Venha votar de mente confiante e coração florido.

O meu voto é do Lula.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

