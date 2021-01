Xi Jinping - A governança da China III: sábias lições de sucesso da China

Os temas apresentados no recente livro III são de imensa valia para o conhecimento daqueles que não conhecem as razões do sucesso da China edit

Um planejamento bem estruturado com cenários consistentes e objetivos viáveis são condições imprescindíveis para o sucesso de qualquer nação. A China é um país que dispõe de uma governança, cujo planejamento, objetivos e ações são consideradas referência de sucesso mundial.

O Presidente Xi Jinping realizou uma importante contribuição ao mundo no compartilhamento de seus conhecimentos e ideias através dos seus três livros sobre a Governança da China. Discursos, palestras, instruções escritas e cartas apresentadas pelo presidente ao longo do período de novembro de 2012 até janeiro de 2020 foram compilados para elaboração dos três volumes.

O objetivo do nosso artigo é comentar alguns dos principais temas apresentados no recente livro III. Esses temas são de imensa valia para o conhecimento daqueles que não conhecem as razões do sucesso da China.

Vale ressaltar, que em função de sua importância, alguns dos temas foram apresentados em todos os livros. Obviamente, isso significa não só a importância do tema, mas a necessidade do Presidente Xi em atualizar esses temas de acordo com os novos contextos.

Nossa análise se concentrará em três de grande importância para o desenvolvimento das nações nesse difícil período mundial.

O primeiro tema é a Eliminação da Pobreza e a Criação de uma Sociedade Moderadamente Próspera.

Segundo o livro de Governança da China III, o Presidente Xi disse “Produzimos uma série de estratégias importantes para o combate à pobreza em todas as frentes. Esta é uma luta de intensidade, escala e influência sem precedentes. Mas fizemos progressos decisivos, melhorando significativamente as condições de trabalho e de vida das áreas pobres e, ao fazê-lo, escrevemos um novo capítulo na história da luta contra a pobreza”.

Realmente a luta da China para erradicação da pobreza foi algo histórico que trouxe condições adequadas de vida a milhões de chineses. Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, a pobreza da China foi reduzida no período de 1978 a 2018 de 770 milhões de pessoas para 16,8 milhões respectivamente.

Entretanto, no período compreendido entre 2018 até 2020, o restante de pessoas saíram das condições de pobreza na China.

A China conseguiu cumprir uma promessa que para todo o mundo seria inimaginável de ser realizada. Muitos se perguntam como isso foi possível? Bem a resposta resumida está em algumas citações do Presidente Xi Jinping em fevereiro de 2018.

O Presidente disse: "O processo teve início na promoção de um rápido desenvolvimento em áreas pobres, na formação de uma forte sinergia de todas as forças sociais e no estabelecido de uma estrutura institucional com características chinesas para lutar contra a pobreza."

Esse processo inicial serviu de base para novas estratégias que não só consolidaram esforços já realizados como atuaram de forma específica em outras áreas.

Destacamos a fundamental liderança do CPC para dar forte garantia organizacional, o monitoramento e ações específicas para atenuar determinadas condições locais, o aumento dos investimentos e o fortalecimento no apoio financeiro, a grande mobilização de pessoas de todo o país, a determinação de incentivar o trabalho árduo e a obtenção de resultados concretos e o condicionamento do sucesso a ajuda de toda sociedade chinesa.

O Presidente Xi sabe que esse processo não pode parar. Será fundamental aproveitar essa histórica vitória para realizar novas reformas e apoiar um novo tipo de desenvolvimento econômico para que China possa alcançar uma sociedade moderadamente próspera.

O segundo tema que destacamos é O Desempenho de Alta Qualidade.

No livro III, o Presidente Xi disse: “À medida que o Socialismo com Características Chinesas entrou numa Nova Era, o desenvolvimento econômico da China também precisa se adaptar a essa nova fase, cuja característica básica é que a economia caminhe através da transição do rápido crescimento para alto desenvolvimento.”

Nessa rápida transição, as tecnologias da Quarta Revolução Industrial têm um papel fundamental porque através delas surgirão novos produtos, serviços e processos. O advento do covid ainda causou maior aceleração no desenvolvimento dessas tecnologias, como a biotecnologia, de fábricas inteligentes, equipamentos com inteligência artificial, dentre outros.

Outro efeito importante do atual momento é a necessidade de aprimoramento da oferta, pois agora os consumidores chineses só querem demandar produtos e serviços com maior valor agregado e preços competitivos. Sinais claros do aumento do poder aquisitivo.

O Presidente Xi vislumbrou essas tendências e incluiu no planejamento da China, algumas importantes medidas. Por exemplo, que a China deve rapidamente começar a implantar o desenvolvimento de alta qualidade, se tornar referência na ciência e inovação, produzir através da organização inteligente, etc.

O desempenho de alta qualidade ocasiona também uma série de impactos dentro da cadeia produtiva do país.

Por exemplo, em termos de insumos e produtos, implica maior eficiência do trabalho com o aumento do crescimento econômico e a produtividade total dos fatores.

Em termos de distribuição das receitas, implica em maior garantia para investidores, empresas e empregados.

Em termos do ciclo macroeconômico, implica maior garantia do ciclo regular de produção, circulação e distribuição.

Em suma, o desenvolvimento de alta qualidade significa uma mudança para a maximização do crescimento econômico.

O terceiro tema que destacamos é Uma Comunidade Global de Futuro Compartilhado.

No livro III, o Presidente Xi disse: “Como diz um provérbio francês, cada homem é o arquiteto de seu próprio destino. Todos os países precisam demonstrar um forte compromisso de suas responsabilidades sistêmicas em face de desafios globais assustadores.

Na verdade, eles precisam determinar uma direção decisiva para humanidade nesta conjuntura. Devemos agir em vez de simplesmente assistir como espectadores e nos esforçar para moldar o futuro da humanidade. ”

Esse é um tema fundamental para que o mundo possa repensar seu modo de enfrentar grandes desafios globais e aumentar os vínculos de solidariedade entre todas as nações.

O aparecimento do covid expôs as atuais fragilidades de ligações entre as nações. O compartilhamento de decisões através do multilateralismo se estivesse bem consolidado permitiria minorar os danos causados pela pandemia.

O compartilhamento da comunidade global deve ser realizado através do consenso entre pessoas de diferentes nações, crenças e culturas.

A confiança mútua, o diálogo e o planejamento compartilhado devem ser aplicados em questões específicas para países ou problemas que afetem a comunidade mundial.

Existem diferentes questões prioritárias para países desenvolvidos e em desenvolvimento. Assim como existe questões de âmbito mundial como o combate ao coronavírus e a preservação do meio ambiente que envolvem todos os países. Cooperação e compartilhamento de ações são o único caminho correto para o bem comum.

Conclusão

Comentamos alguns dos vários importantes temas tratados no Livro XI JINPING - a Governança da China III, que é uma leitura obrigatória para os que querem conhecer melhor os segredos do sucesso da

China, de gestores, estudiosos, estudantes e demais pessoas que acreditam na construção de um mundo melhor.

Entretanto, vimos que isso só será possível através de um planejamento coerente, desenvolvimento econômico de melhor qualidade e compartilhamento de ideias e ações dos países para podermos criar para nós, e principalmente para nossos filhos um mundo melhor.

