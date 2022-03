Zelensky ressuscita a Volkssturm de Hitler

Apoie o 247

Não estou aqui adotando a moderna falácia Reductio ad Hitlerum, pois milícias desse tipo foram utilizadas por diversos países, mas as que se tornaram mais conhecidas foram as Volkssturm alemãs; vou utilizar o exemplo para estabelecer as semelhança entre o que o presidente ucraniano está fazendo com o seu povo e o que Hitler fez com o seu, nos estertores da segunda guerra mundial, os efeitos são os mesmos.

Em 25 de setembro de 1944 com a guerra totalmente perdida, com o exército vermelho chegando próximo a Berlim e os exércitos do ocidente também chegando nas fronteiras alemãs, Hitler formou as Volkssturm (tempestade do povo) uma milícia nacional que deveria ser composta de homens de 16 a 60 anos (na verdade até meninas de 14 anos e homens mais velhos do que 60 anos chegavam a compô-las). Essa milícia já havia sido idealizada já bem anterior a essa data; era uma cópia de milícias formadas no século XIX por diversos estados europeus, nos países de língua alemã, o nome utilizado era landsturm.

Uma landsturm podia apresentar diferenças das milícias que Zelenskyy está montando na Ucrânia, algumas eram de voluntários, mas a maioria era a partir de convocação obrigatória. Uma das características de todas era além servirem de “carne de canhão” o objetivo principal da criação dessas milícias é que, militarizando a população, elas ficam sujeitas a disciplina militar e conforme o caso (Volkssturm) a deserção era punida com a morte.

A segunda e mais cruel semelhança entre as atuais milícias ucranianas e as Volkssturm hitlerianas é que ambas milícias tinham e tem armamentos nada comparáveis a tropas regulares, além disso o treinamento militar geralmente é quase nulo

Quanto ao desempenho militar de milícias tipo landsturm, só há uma literatura mais extensa para os resultados da Volkssturm, o resultado bélico é insignificante, e o número de mortes é proporcional ao engajamento cívico de seus componentes, ou seja, quanto mais espontâneo for a sua ação maior será o número de baixas. Um evento narrado por um autor norte-americano em “Endkampf: Soldiers, Civilians, and the Death of the Third Reich.”, dá uma ideia do que pode acontecer na Ucrânia.

“Em uma vila representativa ao norte de Bad Windsheim , a unidade Herbolzheim Volkssturm , com sua composição habitual de homens idosos e meninos sob a influência de alguns soldados do exército regular, tolamente declararam a cidade uma fortaleza e colocaram minas nas ruas. Quando as tropas americanas se aproximaram no meio da manhã de 12 de abril, tiros da aldeia ecoaram. Irritados, os americanos iniciaram uma barragem de artilharia de duas horas complementada por ataques aéreos que destruíram a cidade com bombas incendiárias e altamente explosivas. Com sua aldeia em chamas, os habitantes civis, principalmente idosos, mulheres e crianças, fugiram em busca de abrigo para os campos ao redor, sob fogo americano.”

Em resumo, quanto maior for o grau de voluntarismo e nacionalismo dos ucranianos, prontos para enfrentar um inimigo muitas vezes superior, maiores massacres poderão ocorrer se o exército russo perder a paciência.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.