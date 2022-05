Apoie o 247

ICL

Trabalhar de graça nas Redes é o mote. A mais valia agora é extraída literalmente de maneira (escrava e servil) na interface digital.

“O capitalismo é a maior religião mundo” como deixei escrito no site O pensador. Ele se esparrama em todas as áreas: se adapta e retira da cena o sentimento. Em nome dele as atitudes migram do campo subjetivo para o campo da ostentação. Há um mundo das imagens onde as pessoas são arrastadas pelo deus-marketing.

O cotidiano se faz por meio dos storytellings; que permeiam a cena neoliberal facínora. Em nome do Capitalismo 4.0 se criam bots humanóides, como no caso dos GENIVALDOS: Um morto por asfixia em um camburão nazista e o outro alçado ao estrelato após um episódio midiático que beirou o sexo explícito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Barbárie moderna. Capitalismo escorrendo do nariz e da boca dos seus zumbis. Eles vestem verde, amarelo e prada. Eles tem orgulho de servir a Mamon em um reality show ao estilo “The Walking Dead” do Reino do Ter. Coexistem dois universos sociais: dos Títeres da financeirização e dos Zumbis do Capitalismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A toada é a do Homem-mercadoria explorado, silente, prosaico, que pensa evoluir instado pela internet das coisas: confundindo “evolução tecnológica” com evolução humana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E quem poderá mudar este quadro “excludente de ilicitude”?

#ValReiterjornalismohistórico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE