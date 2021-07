24J: quase 200 cidades confirmam atos por Fora Bolsonaro no próximo sábado

Mobilização nacional já conta com 192 protestos organizados em todas as regiões do Brasil. Manifestações ocorrem em meio a denúncias de corrupção contra o governo na compra de vacinas e queda de popularidade de Jair Bolsonaro edit

247 - Movimentos sociais atualizaram na noite desta terça-feira (20) a lista de atos contra Jair Bolsonaro em todo o País no próximo sábado 24. Já há 192 protestos marcados em 187 cidades brasileiras. O #24JForaBolsonaro é a quarta grande mobilização nacional contra o governo organizada pela esquerda desde 29 de maio.

As centrais sindicais também convocaram os trabalhadores nesta terça a irem às ruas no sábado para lutar por direitos, vacina e a saída do presidente. "Só o povo em massa nas ruas vai impedir que se concretizem as aventuras autoritárias que o presidente tem insinuado", diz o texto assinado por diversos dirigentes sindicais.

Confira abaixo ou aqui a lista dos locais e horários:

192 Atos confirmados em 187 cidades - #24JForaBolsonaro em todo o Brasil e no Exterior

Venha de 🚗🛵🚲🚶🏽🚶🏾‍♀️

(Última atualização 20/07 | 21h00)

🔺 Não esqueça:

😷 Máscara (leve mais de uma)

💦 🙏🏽 Álcool em gel

🚶🏻‍♀️ 🚶🏿 🚶🏿‍♀️Mantenha o distanciamento social no ato

Norte

AP - Macapá - Praça da Bandeira | 16h

PA - Altamira - Em frente Celpa/Equatorial | 8h

PA - Belém - Praça da República | 8h

PA - Bragança - Praça da Bandeira | 8h

RO - Guajará-Mirim - Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 8h30

RO – Porto Velho – Praça do CEU da zona leste, rua Antônio Fraga Moreira, 8250 | 8h30

RO – Porto Velho – Campo Florestão na Av. Jatuarana | 16h

RR - Boa Vista - Praça Germano Sampaio (Pintolândia) | 9h

TO - Palmas - Posto Trevo (Taquaralto) | 8h

Nordeste

AL - União dos Palmares - Rua XV de Novembro (semáforo Globo) | 9h

BA - Feira de Santana - Em frente à Prefeitura | 9h

BA - Ilhéus - Panfletagem ao lado do BIG-Meira no Malhado (entrada na Feira Popular) | 9h

BA - Ilhéus - Caminhada Praça da Irene (Av. Soares Lopes) | 12h30

BA - Itabuna - Jardim do Ó | 9h

BA - Paulo Afonso - Igreja N.Sra do Perpétuo Socorro | 9h

BA - Salvador - Campo Grande até Praça Municipal | 10h

BA - Serrinha - Praça Centenário | 9h

CE - Baturité - Praça da Matriz | 8h

CE - Caucaia - Praça da Matriz | 8h

CE - Crateús - Carreata pela cidade | 17h30

CE - Fortaleza - Praça Portugal | 15h

CE - Nova Morada - Praça Eduardo Girão (Girilândia) | 7h30

CE - Iguatu - Praça das Crianças | 16h

CE - Itaiçaba – Mercado Público | 9h

CE - Juazeiro do Norte - Região do Cariri - Rua São Pedro | 8h

CE - Pentecoste - Praça do CSU | 17h30

MA - São Luís - Praça Deodoro | 9h

PB - Campina Grande - Praça da Bandeira | 8h30

PB - João Pessoa - Carreata e Caminhada Mercado Publico de Mangabeira, Rumo a Praça da Paz - Bancários | 9h

PB - Patos - Praça João Pessoa (CEPA) | 8h

PB - Sousa - Caminhada e Carreata Praça Padre Cícero, rumo ao Calçadão no Centro da Cidade | 9h

PE - Arco Verde - Praça da Bandeira | 9h

PE - Bezerros - Anfiteatro atrás da Igreja da Matriz I 9h

PE - Caruaru - (*Aguardando infos) | 9h

PE - Garanhuns - Fonte Luminosa | 9h

PE - Goiania - Inicio do ato na Igreja dos pretos velhos | 7h

PE - Palmares - Praça Paulo Paranhos | 9h

PE - Petrolândia - Polo e STR | 7h30

PE - Petrolina - Praça da Catedral | 9h

PE - Recife - Praça do Derby | 10h

PE - São José do Egito - Ato unificado Sertão do Pajeú na Feira Livre Central | 8h

PE - Serra Talhada - Pátio da Feira | 10h

PE - Vitória de Santo Antão - Em frente ao Banco do Brasil | 9h30

PI - Teresina - Praça Rio Branco (Centro) | 8h

PI - Picos - Praça Félix Pacheco (Centro) | 7h30

RN - Natal - Midway | 15h

RN - Pureza - Comunidade de Olho Dágua | 19h (Ato em 31/07)

RN - Pureza - Distrito de Bebida Velha | 9h (Ato em 01/08)

SE - Aracaju - Praça do Leite Neto (Av. Hermes Fontes/Palácio do Governo) | 14h

Centro Oeste

DF - Brasília - Museu Nacional | 15h

GO - Cidade de Goiás - Carreata Praça do Chafariz | 9h30

GO - Catalão - Praça Getúlio Vargas | 9h

GO - Goiânia - Praça do Trabalhador | 9h

MS - Aquidauana - Praça dos Estudantes | 9h

MS - Campo Grande - Praça do Rádio | 9h

MS - Corumbá - Praça Central | 9h

MS - Ponta Porã - Minhocão (Antiga Praça Lício Borralho) | 8h

MT - Barra do Garça - Praça Sebastião Jr. | 8h30

Sudeste

ES - Vitória - Praça Jucutuquara (IFES de Vitória) | 14h

MG - Alfenas - Praça Getúlio Vargas | 9h

MG - Araguari - Praça Farid Nader | 8h30

MG - Araxá - Estádio Fausto Alvim | 9h

MG - Barbacena - Praça do Rosário | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 13h30

MG - Brumadinho - Av. Vigilato Braga esquina com Quintino Bocaiúva | 9h

MG - Betim - Viaduto Jacintão | 8h30

MG - Campo Belo - Pç dos Expedicionários | 10h

MG - Cataguases - Praça Catarina | 8h30

MG - Conselheiro Lafaiete - Prefeitura | 13h

MG - Divinópolis - Rua São Paulo | 09h

MG - Extrema - Praça Getúlio Vargas | 11h

MG - Itaúna - Praça da Matriz | 9h

MG - Jampruca - Igreja Católica | 9h

MG - Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h

MG - Mariana - Centro de Convenções | 9h

MG - Muriaé - Antiga Prefeitura | 11h30

MG - Ouro Preto - Alto da Cruz | 9h30

MG - Passos - Estação Cultura | 16h30

MG - Ponte Nova - Praça Palmeiras | 9h

MG - Raposos - Praça da Estação | 19h

MG - Ribeirão da Neves - Praça de Neves | 9h30

MG - São Sebastião do Paraíso - Casa da Cultura |16h

MG - São João del Rei - Praça Matozinhos | 10h

MG - São Lourenço - Praça Brasil | 17h

MG - Sete Lagoas - Praça Tiradentes | 9h

MG - Timóteo - Fundação Aperam | 8h30

MG - Tumiritinga - Praça da Igreja matriz | 09H

MG - Uberaba - Praça Rui Barbosa | 10h30

MG - Uberlândia - Praça Ismene Mendes (Antiga Tubal Vilela) | 9h30

MG - Viçosa - 04 pilastras da UFV | 09h30

MG - Visconde do Rio Branco - Praça 28 de setembro | 10h

RJ - Angra dos Reis - Praça do Papão no Centro | 10h RJ - Barra do Piraí - Praça Nilo Peçanha | 9h

RJ - Búzios - Praça da Escola Nicomedes (Em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ - Cachoeiras de Macacu - Passeata Praça Duque de Caxias (Caixa Econômica) em direção à Prefeitura | 9h

RJ - Campos - Praça São Salvador | 10h

RJ - Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ - Miguel Pereira - Em frente à Fornemat | 12h

RJ - Nova Friburgo - Praça Getúlio Vargas | 14h

RJ - Nova Iguaçu - Praça Rui Barbosa (Em frente ao Banco do Brasil) | 15h30 (Ato em 23/07)

RJ - Nova Iguaçu - Praça dos Direitos Humanos via Light | 10h

RJ - Paty dos Alferes - Praça do Fórum | 10h

RJ - Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h

RJ - Resende - Mercado Popular | 10h

RJ - Rio das Ostras - Carreata Escola Municipal Cidade Praiana | 8h

RJ - Rio das Ostras - Ato Praça Bangu | 10h

RJ - Rio de Janeiro - Monumento Zumbi | 10h

RJ - São Fidélis - Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30

RJ - Teresópolis - Carreata na Praça do Sakura | 9h

RJ - Teresópolis - Caminhada Calçada da Fama | 9h

RJ - Três Rios - São Sebastião | 16h

RJ - Vassouras - Praça Eufrásia Teixeira Leite |10h

SP - Araçatuba - Praça Ruy Barbosa | 10h

SP - Araraquara - Praça Santa Cruz | 10h

SP - Araraquara - Carreata com saída da Praça Scalamandré Sobrinho | 14h

SP - Barueri – Ato no Boulevard de Barueri | 13h

SP - Bauru - Passeata Praça Rui Barbosa | 9h

SP - Botucatu - Emílio Pedutti | 15h

SP - Campinas - Largo do Rosário | 10h

SP - Carapicuíba - Cohab II, Feira da Av. Brasil com Escola Edgar de Moura Bitencourt | 10h

SP - Cotia - Praça Joaquim Nunes (ao lado do Cemitério) | 13h

SP - Cunha - Praça do Rosário | 10h

SP - Ilha Bela - Praça da Mangueira | 15h

SP - Indaiatuba - Av. Francisco de Paula Leite em frente ao Portão 4 SESI | 14h

SP - Itanhaém - Calçadão da Praça Narciso Andrade | 10h

SP - Itapeva - Praça Anchieta | 10h30

SP - Itaquaquecetuba - Praça Padre João Alvares - centro | 10h

SP - Jacareí - Pátio dos Trilhos | 9h30

SP - Jaguariúna - Praça da Matriz | 10h

SP - Jandira - Ato na Estação de Trem de Jandira | 10h

SP - Jundiaí - Em frente à Câmara Municipal | 9h30

SP - Hortolândia - Em frente à delegacia (Pq dos Pinheiros) | 9h

SP - Lorena - Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP - Mairiporã - Praça do Rosário | 10h

SP - Marília - Bicicletada - Praça da Emdurb | 9h

SP - Marília - Na ilha da Galeria Atenas | 10h

SP - Osasco - Largo de Osasco em frente à Estação CPTM | 12h30

SP - Pindamonhangaba - Praça 7 de Setembro (Com arrecadação de alimentos e agasalhos) | 9h

SP - Ribeirão Preto - Esplanada Teatro Pedro II | 9h

SP - Salto - Praça XV | 9h30

SP - Santos - Ato Unificado Baixada Santista Pça Independência | 16h

SP - São Bernardo - Praça da Matriz | 10h

SP - São Sebastião - Em frente ao Santander (*Aguardando Infos)

SP - São Carlos - Mercadão | 10h

SP - São José do Rio Preto - Avenida Andaló (em frente à Prefeitura) | 15h

SP - São Paulo - Masp | 15h

SP - Suzano - Rua Emília Barradas Simões, 33 - Cidade Miguel Badra (próximo ao mercado Pacheco) | 10h

SP - Taubaté - Av. do Povo (Bolsão - com arrecadação de alimentos e roupas) | 9h

SP - Ubatuba -Estátua do Caiçara- Trevo | 16h

Sul

PR - Apucarana - Av. Curitiba | 10h

PR - Cascavel - Em frente a Catedral | 14h30

PR - Francisco Beltrão - Praça Central | 9h

PR - Matinhos - Ato na Rotatória (com arrecadação de alimentos) | 14h

PR - Pinhais - Prefeitura | 15h

PR - Paranaguá - Praça dos Leões (Centro) | 14h

PR - Pontal do Paraná - carreata Pontal do Sul em direção à praia de leste | 10h

PR - Umuarama - Praça Arthur Thomas | 15h

SC - Araranguá - Relógio do Sol | 10h

SC - Balneário Camboriú - Ato Regional - Praça Almirante Tamandaré | 15h

SC - Blumenau - Praça Dr. Blumenau | 15h

SC - Brusque - Ponte Estaiada | 10h

SC - Criciúma - Rua da Arquibancada (ao lado do Parque das Nações) | 9h30

SC - Chapecó - Em frente à Catedral | 14h

SC - Florianópolis - Largo da Alfândega | 13h

SC - Garopaba - R. Álvaro E dos Santos | 15h

SC - Jaraguá do Sul - Praça Ângelo Piazera | 9h

SC - Joinville - Praça da Bandeira | 9h30

SC - Lages - Praça João Costa (Calçadão) | 10h

SC - Rio do Sul - Praça da Catedral | 9h30

SC - São Francisco do Sul - em frente à Igreja Matriz | 14h30

SC - Tubarão - Praça da Igreja (Matriz das Oficinas) | 14h

RS - Camaquã - Esquina Democrática | 9h30

RS - Caxias do Sul - Praça das Feiras | 13h30

RS - Novo Hamburgo - Praça do Imigrante (Centro) | 10h

RS - Pelotas - Caminhada Mercado Público | 10h30

RS - Porto Alegre - Prefeitura | 15h

🌎🌍 Atos no Exterior

🇩🇪 Alemanha - Frankfurt am Main - Römer | 16h

🇩🇪 Alemanha - Freiburg im Breisgau - Caminhada pelo centro Augustinerplatz (início)– Grünwälderstraße – Kajo – Gerberau - Augustinerplatz (Show de encerramento) | 13h (horário local)

🇨🇦 Canadá - Montreal - Monumento à Georges-Etienne Cartier | 15h (horário local)

🇨🇦 Canadá - Toronto - City Hall | 15h (horário local)

🇺🇸 EUA - Newark - Ferry St&Wilson St - Ironbound | 12h (horário local)

🇺🇸 EUA - Boston - Parkside Sq Subway Station | 13h (horário local)

🇺🇸 EUA - Los Angeles - Grand Park (ao lado do playground) | 11h (horário local)

🇺🇸 EUA - Nova York - Union Square | 16h (horário local)

🇫🇷 França - Paris - Place de la République | 17h (horário local)

🇵🇹 Portugal - Braga - Praça da República (frente ao chafariz) | 18h

🇵🇹 Portugal - Lisboa - Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h (horário local)

🇵🇹 Portugal - Porto - Centro Português de Fotografia (Largo Amor de Perdição) | 16h30 (horário local)

🇬🇧 Reino Unido - Londres – Parliament Square (estátua de Nelson Mandela) na marcha "Reclaim Pride" | 13h (horário local)

🇬🇧 Reino Unido - Londres – na Embaixada do Brasil em Londres | 15h (horário local)

