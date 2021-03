3 anos sem Marielle. 14 perguntas sem resposta

Neste domingo, completam-se 3 anos do assassinato da ativista e seu motorista Anderson Gomes. Relembre as irregularidades da investigação e as 14 perguntas que seguem sem resposta edit

247 - Neste domingo (14), completam-se 3 anos que a ativista, socióloga e política Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados brutalmente pelas milícias extremistas do Rio de Janeiro.

Até hoje, o PM Ronnie Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz, apontados pelas autoridades do Rio de Janeiro como os responsáveis, não foram julgados.

Durante a investigação, testemunhas foram dispensadas, confissões forçadas e "empecilhos técnicos" impediram a análise de imagens.

No dia do crime, ocorreu a ligação do porteiro do condomínio de Ronnie Lessa à casa 58, que pertence a Jair Bolsonaro.

O Instituto Marielle Franco fará um tuitaço hoje em memória:

Amanhã, domingo, 14/3, no dia em que se completam 3 anos sem respostas, teremos um twittaco para mostrar que não esquecemos! 🌻



Use #JustiçaPorMarielleEAnderson e #3anosSemRespostas



Use as perguntas para twittar em https://t.co/MgWGNKq05a pic.twitter.com/nNKiWPlfCT — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) March 14, 2021

O Instituto lançou um dossiê com todas as informações que se têm do caso e uma linha do tempo. Ele levanta 14 perguntas, que até hoje seguem sem resposta:

Quem mandou matar Marielle?

Qual a motivação do mandante do crime?

Por que ainda não se avançou na investigação sobre a autoria intelectual do crime?

Qual é a ligação do responsável pela clonagem do carro com o crime e o grupo de milicianos ligado a Adriano Nóbrega e o Escritório do Crime?

Qual é a conclusão das investigações sobre o extravio das munições e armas da Polícia Federal usadas no crime?

Quem desligou, como e a mando de quem as câmeras de segurança do trajeto que Marielle e Anderson percorreram?

Por que não existe uma atuação coordenada das instâncias em níveis estadual e federal sobre a elucidação do caso de Marielle e Anderson?

Por que até agora a Google não entregou os dados solicitados pelo MPRJ e a Polícia Civil para a investigação?

Por que houve tantas trocas no comando da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, responsável pela investigação do caso Marielle?

Houve tentativa de fraude nas investigações? Por quem?

Foi aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar as interferências na investigação do caso. Por que em meio a estas investigações, o superintendente regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi trocado?

O presidente Jair Bolsonaro informou que Ronnie Lessa foi ouvido pela polícia federal sobre o caso do porteiro. Este interrogatório foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Civil do Rio de Janeiro?

Por que o governo brasileiro não forneceu todas as informações demandadas pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas?

Por que as recomendações da Comissão Externa realizada no âmbito do Congresso Nacional no ano de 2018 ainda não foram implementadas?

Apenas 11% dos homicídios no Rio de Janeiro são solucionados, segundo o Instituto Sou da Paz. Mas o crime político vai muito além dos problemas tradicionais.

O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Oliveira Mattos de Souza, anunciou na última quinta-feira (24) a criação de uma força-tarefa para concluir as investigações.

