36% dos que votaram em Bolsonaro em 2018 dizem que seu trabalho é 'ruim' ou 'péssimo', aponta pesquisa PoderData

247 - Pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (6) aponta que 36% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2018 consideram como “ruim” ou “péssimo” o trabalho do atual chefe do Executivo. Ainda segundo o levantamento, os que avaliam o desempenho do ex-capitão como “ótimo” ou “bom” somam menos da metade (44%).

A pesquisa anterior, realizada entre os dias 19 e 21 de dezembro de 2021, apontava que na ocasião 29% dos eleitores que votaram em Bolsonaro diziam estar insatisfeitos com o trabalho desempenhado por ele. Entre os que votaram branco ou nulo em 2018, o trabalho do ocupante do Palácio do Planalto é desaprovado por 73%.

A pesquisa, que possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, foi realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram realizadas 3 mil entrevistas em 501 municípios nas 27 unidades da Federação. A pesquisa PoderData não faz ensaios eleitorais. Logo, segundo a legislação, não precisa de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

