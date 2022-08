48% dos brasileiros são favoráveis ao aborto em todos ou na maioria dos casos, diz pesquisa

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos aponta que 48% dos brasileiros são favoráveis ao aborto em todos, ou na maioria dos casos. Apesar de significativa, a aceitação ao procedimento no País ainda está abaixo da média mundial, que fica em torno de 59%. Com isso, o Brasil ocupa o sexto menor índice de defesa a legalização do aborto, empatado com a China e atrás apenas da África do Sul, Colômbia, Índia, Malásia e Peru.

Esses números apontam que o Brasil segue a média mundial de apoio a a interrupção da gestação em casos de violação, que registra 76%.

Entre os entrevistados, 28,8% responderam achar que o aborto deve ser ilegal na maioria dos casos. Já outros 12,8% acreditam que o aborto deve ser ilegal em todos os casos.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.