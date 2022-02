61% acham que Bolsonaro não merece ser reeleito, diz pesquisa Exame/Ideia

Apoie o 247

247 - Líder em rejeição, Jair Bolsonaro (PL), para a maioria, não merece ser reeleito. É o que mostra pesquisa do Ideia Instituto de Pesquisa, patrocinada pela Exame, divulgada nesta quinta-feira (24).

Além do favoritismo do ex-presidente Lula (PT), o levantamento mostra que Bolsonaro é o mais rejeitado dos candidatos: 47% afirmam que não votariam nele "de jeito nenhum". Na sequência aparecem Lula, com 37%, João Doria (PSDB), com 23%, Ciro Gomes (PDT), com 20%, Sergio Moro (Podemos), com 17%, e Eduardo Leite (PSDB - mas possivelmente pelo PSD), com 12%.

Segundo a pesquisa, 61% do eleitorado acredita que Bolsonaro não "merece" ser reeleito. Os que dizem que o atual governo merece mais quatro anos no poder representam 35%. Não sabem são 4%.

Outro dado relevante da pesquisa é a fragilidade da terceira via. Observação do fundador do instituto Ideia, Maurício Moura, mostra que a eleição já é, e deverá seguir assim, totalmente polarizada entre Lula e Bolsonaro. "A soma dos votos de pesquisa espontânea de Lula e Bolsonaro passa de 50% e isso é histórico. Nunca na história, falando deste período eleitoral presidencial, tivemos uma soma tão alta de votação espontânea".

O levantamento foi realizado por telefone entre 18 e 22 de fevereiro e ouviu 1.500 pessoas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código: BR-05955/2022.

