65% dizem que Bolsonaro "não é o que dizia ser" e 48% avaliam governo negativamente

Pesquisa do Instituto Vox Populi divulgada nesta sexta-feira (21) indica que Jair Bolsonaro perde a cada dia sua popularidade: 65% dos entrevistados dizem que Bolsonaro "não é o que dizia ser" e 48% avaliam governo negativamente edit

247 - Uma pesquisa do Instituto Vox Populi divulgada nesta sexta-feira (21) indica que Jair Bolsonaro perde a cada dia sua popularidade.

Para 65% dos entrevistados Jair Bolsonaro "não é o que dizia ser" e 48% avaliam o seu governo negativamente.

O levantamento também dividiu a avaliação do governo por áreas.Para 65% dos entrevistados, o governo falhou na diminuição da desigualdade. Já para 64% dos entrevistados, não ocorreu a valorização do salário mínimo (64)

Para 62% dos entrevistados, a imagem do Brasil no exterior se tornou negativa com o governo e 60% avaliam que não houve uma gestão positiva na pasta da Saúde.

46% dos consultados também acreditam que a vida piorou na gestão de Bolsonaro.

A Pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 119 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.

Veja abaixo os gráficos:









