7 de setembro é oportunidade única para "mudar o destino do Brasil", diz Bolsonaro

247 - Em clara ameaça de golpe, Jair Bolsonaro afirmou que os atos anti-democráticos marcados para 7 de setembro são uma "oportunidade" única para a população brasileira. O país atravessa uma crise sem precedentes entre os Poderes, após sucessivas ameaças golpistas do chefe de governo.

"A vida se faz de desafios. Sem desafios a vida não tem graça. As oportunidades aparecem. Nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro", disse o chefe de governo em discurso, nesta terça-feira (31), em Uberlândia (MG).

Os atos do 7 de setembro ocorrerão na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na avenida Paulista, em São Paulo. A oposição na capital paulista marcou para a mesma data o ato pelo "Fora Bolsonaro", que ocorrerá no Vale do Anhangabaú.

“Creio que nós vamos mudar os destinos do Brasil e tenho certeza, dentro das quatro linhas da Constituição. Não será levantando uma espada cima e proclamando algumas palavras. No passado, foi assim. Hoje pela complexidade do que está em jogo em nossa nação, será um pouco diferente”, ameaçou o ocupante do Planalto. (Com informações da Folha de S.Paulo).

