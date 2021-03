A farsa que elegeu Bolsonaro está desmontada, diz Boulos sobre anulação de sentenças de Lula

247 - O líder do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos (PSOL), comemorou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federa (STF), que anulou as sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devolvou seus direitos políticos.

"Com 3 anos de atraso, Fachin anula condenações de Lula. A farsa que elegeu Bolsonaro está desmontada. Ganha a democracia. Parabéns @LulaOficial", disse Boulos.

Fachin declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba, que tinha como titular o ex-juiz Sergio Moro, incompetente para processar e julgar Lula.

O ministro diz que os autos devem ser enviados para a Justiça do Distrito Federal e que caberá "ao juízo competente decidir sobre a possibilidade de convalidação" de depoimentos e de coleta de provas.

