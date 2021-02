“Abaixo as armas e viva o livro”, diz Lula

247 - O ex-presidente concedeu entrevista à TV 247 nesta quarta-feira (24) e criticou Jair Bolsonaro que através de decretos pretende flexibilizar a compra de armas. “Abaixo as armas e viva o livro”, defendeu.

Lula relembrou que “aprovou o estatuto do desarmamento e o Bolsonaro faz o contrário”. “Enquanto isso em 2020 o óleo de soja subiu 103%, o arroz 76%, o feijão 68%. O arroz a R$ 40, 1kg de patinho por R$ 50…”, destacou.

“Eu lembro que li uma entrevista daquele Nem do Rio de Janeiro [traficante de drogas brasileiro, ex-chefe do tráfico da Favela da Rocinha] e ele dizia que perdeu muitos homens no tráfico porque arrumaram emprego no PAC. Dê educação e emprego e você vai ver como diminuem os índices de criminalidade do país”, acrescentou o ex-presidente.

