Abandonado, Ciro agora ataca até Caetano Veloso: “está com a vida ganha”

Candidato do PDT voltou a falar em "fascismo de esquerda" e criticou o voto útil de Caetano Veloso

247 - O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, atacou até o cantor e compositor Caetano Veloso, que nesta semana gravou vídeo para a campanha do ex-presidente Lula dizendo que, “apesar de adorarmos Ciro, agora é hora de Lula”. Caetano foi eleitor de Ciro em 2018 e até o momento não havia manifestado seu voto em 2022.

Em sabatina feita em parceria com Estadão e FAAP , nesta terça (20), Ciro disse que os eleitores que irão votar em Lula o farão por uma razão pragmática, e não por preferência no candidato do PT. Ele também voltou a falar em ‘fascismo de esquerda’, um termo criado por ele.

“É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo. A razão não é o Lula, nem a proposta do Lula nem o dia seguinte. É o voto Caetano Veloso, boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha. Quem está preocupado com o dia seguinte é quem não tem plano de saúde, é quem não tem como pagar mensalidade escolar, é quem está submetido ao terrorismo das facções criminosas nas periferias.”

Nesta quarta-feira (21), intelectuais e lideranças progressistas latinoamericanas, inclusive o Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, divulgaram uma carta pública pedindo a Ciro que retire sua candidatura e apoie Lula no primeiro turno com o propósito de derrotar Jair Bolsonaro e o fascismo no Brasil. Leia aqui a íntegra.

