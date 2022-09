"Adoro Ciro, mas agora é Lula", diz Caetano Veloso (vídeo)

Em inserção no horário eleitoral, o cantor e compositor reiterou seu apoio à candidatura do ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso pediu votos no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Reconheço sempre a importância de Lula, o histórico dele. Sinceramente, mesmo a gente adorando Ciro, respeitando o que ele planeja, tem quer ser Lula", disse o artista.

A pesquisa telefônica do Instituto FSB, divulgada nesta segunda-feira (19), mostrou Lula na primeira posição, com 44% dos votos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35%.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, o ex-presidente continuou em primeiro lugar, com 45% dos votos, mais de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.