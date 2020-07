"Acabaram com o emprego no Brasil", diz Bolsonaro, eximindo-se de responsabilidade

"Volto a trabalhar hoje. Muitos problemas para resolver que outros fizeram e colocaram no meu colo", disse Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (27). "Acabaram com o emprego no Brasil e a gente agora vai ter que trabalhar para recuperar”, afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a culpar as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios pela alta do desemprego. "Volto a trabalhar hoje. Muitos problemas para resolver que outros fizeram e colocaram no meu colo", afirmou Bolsonaro nesta segunda-feira (27), após testar negativo para Covid-19 e retornar ao trabalho. "Acabaram com o emprego no Brasil e a gente agora vai ter que trabalhar para recuperar”, completou.

Bolsonaro se irritou com um apoiador que cobrou dele medidas contra o desemprego. “Eu sei que você acaba o desemprego do Brasil, mas não… Explica pra alguém isso daí. Você tá todo dia aqui falando que acaba com o desemprego. Não dá para conversar. Me desculpe. Dá para conversar com um assessor meu?”, disparou.

“Se todo mundo que vier aqui quiser falar comigo, eu vou montar um escritório. Vou botar uma escrivaninha aqui e atender”, completou.

Bolsonaro, que testou negativo para a Covid-19 no último final de semana, disse que apesar de estar “imunizado” iria evitar contato com os apoiadores que o esperavam na entrada do Palácio do Planalto. “Sem tocar as mãos, eu estou imunizado já, mas evito o contato aí”, ressaltou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.