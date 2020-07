Após dizer que exame de Covid-19 deu negativo, Bolsonaro retoma os trabalhos no Planalto

247 - A rotina de trabalho de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, foi retomada na manhã desta segunda-feira (27). Ele anunciou no sábado (25) ter se recuperado da Covid-19. A informação é do portal G1.

O teste positivo de Bolsonaro para a Covid-19 foi divulgado no dia7 julho. Ele trabalhou na residência oficial do Palácio da Alvorada por quase três semanas, onde assinou documentos de forma digital, realizou reuniões e participou de solenidades videoconferência.

Antes da recuperação, Bolsonaro foi fotografado andando de motocicleta na área interna do palácio e conversando com profissionais de limpeza sem utilizar máscara de proteção, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.