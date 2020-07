Ministro da Educação toma posse nesta quinta e Bolsonaro participará por videoconferência

247 - O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai tomar posse do cargo no MEC às 16h desta quinta-feira (16), com a presença de Jair Bolsonaro por videoconferência.

Através das redes sociais, Milton Ribeiro confirmou o cumprimento da cerimônia. “Acabei de ser informado pela chefia do gabinete da presidência que minha posse se dará nesta quinta-feira, às 16h, no Planalto. O Presidente participará virtualmente”, publicou o ministro da Educação.

Após realizar novo teste, Bolsonaro afirmou que ainda está infectado com a Covid-19.

