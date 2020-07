Jair Bolsonaro diz que segundo exame deu positivo para Covid-19

247 - O novo exame de Jair Bolsonaro para a detecção do coronavírus deu positivo, de acordo com o jornalista Leandro Magalhães, da CNN. O chefe do Executivo disse ao jornalista que realizou o teste na manhã desta terça-feira (14) e o resultado ficou pronto na noite da própria terça.

Jair Bolsonaro diz que está muito bem e que sua temperatura corporal está abaixo de 37 graus. Ainda segundo o jornalista, Bolsonaro disse que sua saturação está em 98% e que não sente falta de ar e paladar.

O anúncio de que Bolsonaro havia sido supostamente infectado pelo novo coronavírus foi feito na última terça-feira (7). Novo exame foi realizado para verificar se a carga viral do coronavírus no organismo de Bolsonaro ainda o fazia um vetor da Covid-19.

