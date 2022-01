"Acertei com Valdemar: eu escolherei o vice", diz Bolsonaro

Ele afirmou que definição ficará para os “48 do segundo tempo” a fim de evitar turbulências e garantir a aprovação de matérias no Congresso edit

Apoie o 247

ICL

Por Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (31/1), que acertou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que a escolha do vice na chapa à reeleição não será do líder da legenda, mas do próprio Bolsonaro. Depois de dois anos sem partido, o presidente se filiou ao PL em novembro de 2021.

O mandatário afirmou ainda que vai adiar o anúncio da decisão para evitar turbulências e garantir a aprovação de matérias importantes no Congresso Nacional, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite zerar o imposto do óleo diesel sem fonte compensadora.

“A gente vai escolher [o vice] aos 48 do segundo tempo, porque se escolher agora você causa turbulência. Algumas pessoas estão esperando ser convidadas e obviamente a decisão – como acertado com o líder do partido, o PL, o Valdemar –, eu é que escolherei”, disse Bolsonaro em entrevista à TV Record durante agenda no estado do Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE