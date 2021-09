Acionista de fabricante de máquinas agrícolas pagou transporte de manifestantes bolsonaristas

Empresa Jacto diz que Takashi Nishimura, um dos acionistas e herdeiro do grupo, teria utilizado recursos próprios para bancar o transporte de manifestantes bolsonaristas que participaram das manifestações golpistas do dia 7 de setembro edit

247 - Takashi Nishimura, um dos acionistas da fabricante de máquinas agrícolas jacto e um dos herdeiros do grupo, pagou o transporte de ônibus de manifestantes bolsonaristas que participaram das manifestações golpistas do dia 7 de setembro. Em nota, a empresa - que tem sede em Pompeia (SP, afirma que Nishimura, utilizou recursos próprios para financiar a viagem e que ele não possui participação na administração do grupo empresarial.

​"A Jacto reforça mais uma vez que tem em seu código de conduta não apoiar candidatos ou partidos políticos de nenhuma corrente doutrinária, seja na esfera federal, estadual ou municipal",disse a empresa no texto, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O caso veio à tona após um vídeo mostrando bolsonaristas dentro de um ônibus recebendo dinheiro para participarem das manifestações em São Paulo ter sido publicado nas redes sociais.

