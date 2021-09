Empresa do agro de São Paulo seria responsável pela distribuição de dinheiro para caravana pró-bolsonaro

De acordo com a empresa de ônibus, a locação foi feita pela empresa Máquinas Agrícolas Jacto S.A. tem sua fábrica na cidade de Pompeia, e é comandada hoje por Ricardo Nishimura, sobrenome que é também mencionado no vídeo edit

247 - A empresa Máquinas Agrícolas Jacto S.A., que tem sua fábrica na cidade de Pompéia, no interior do estado de São Paulo, seria a responsável pelos pagamentos de bolsonaristas que foram em caravana até Brasília para manifestar 'apoio' a Jair Bolsonaro.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra bolsonaristas dentro de um ônibus e as pessoas teriam sido pagas a estar na manifestação. O pagamento é feito em dinheiro vivo, pelos organizadores da caravana. "Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira meu. Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais para cada um", diz uma voz. "Grupo Jacto, que deus o abençoe."

De acordo com reportagem do Congresso em Foco, a empresa dona dos ônibus, a Santo Antônio Turismo, informou que houve a contratação de seis ônibus da frota para atender o transporte de cerca de 250 pessoas. O gerente ouvido pela reportagem disse que a Jacto foi a contratante do serviço.

A empresa Máquinas Agrícolas Jacto S.A. tem sua fábrica na cidade de Pompeia, e é comandada hoje por Ricardo Nishimura, sobrenome que é também mencionado no vídeo.

