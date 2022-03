Aclamada por multidão na UERJ, Dilma defende Petrobrás: "não vamos ser entregue a empresas internacionais" (vídeo)

“Nós voltamos e vamos estar nas ruas defendendo a reconstrução do Brasil”, lembrou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) edit

247 - Aclamada por multidão em evento organizado pelo Grupo Puebla na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a ex-presidenta Dilma Rousseff defendeu a Petrobras, que vem sendo destruída pelos governos que assumiram o País após o golpe de 2016: Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

“Nós não vamos deixar a Petrobras ser entregue para as grandes empresas internacionais. Nós não vamos deixar que eles continuem condenando 19 milhões de brasileiros à fome”, disse Dilma, lembrando seu discurso contra o golpe em 31 de agosto de 2016.

“Eu disse que nós voltaríamos e isso não ia ficar assim. Nós voltamos e vamos estar nas ruas defendendo a reconstrução do Brasil”, lembrou, destacando que o os governos do PT tiraram o Brasil do Mapa da Fome da ONU em 2014.

“O reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula permitiu que nós tivéssemos novamente uma alternativa no campo de defesa do povo desse país, das mulheres, dos negros, dos mais pobres, das classes médias, dos estudantes, dos jovens, dos proferssores”, afirmou.

“Tenho orgulho de ter trabalhado no governo do presidente Lula”, argumentou. “Vão inventar muita mentira contra o nosso presidente [Lula} nesse ano de 2022 em que nós vamos reconstruir nosso Brasil”, disse, mas lembrou da necessidade de lutar para reconstruir o Brasil.

O evento reuniu várias lideranças de esquerda do mundo, entre ex-presidente e outros dirigentes políticos.

