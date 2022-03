Encontro histórico reúne líderes ibero-americanos

Apoie o 247

ICL

Por Regina Zappa, 247 - O Rio de Janeiro será palco de um encontro histórico entre importantes políticos e intelectuais ibero-americanos, que estarão reunidos nos dias 29 e 30 de março, na Universidade do Rio de Janeiro (UERJ), para refletir sobre os desafios da luta por democracia e igualdade.

Organizado pelo Grupo de Puebla e pela UERJ, o encontro contará com os presidentes Alberto Fernández , da Argentina, e Xiomara Castro, de Honduras. Estarão presentes a vice-presidente da Espanha, Yolanda Díaz, os ex-presidentes Dilma Rousseff, José Luís Zapatero, da Espanha, Ernesto Samper, da Colômbia, Fernando Lugo, do Paraguai, além de ministros, ex-ministros, diplomatas e parlamentares progressistas latino-americanos de 11 países. O ex-presidente Lula participará da conferência de encerramento, “A Igualdade e o Futuro da América Latina”, no dia 30.

O Grupo de Puebla é um movimento de articulação política de líderes progressistas de países ibero-americanos, que trabalham para criar “caminhos e espaços de reflexão, ação, integração e solidariedade”, nos locais onde participam politicamente, e debater os desafios comuns a fim de trazer iniciativas conjuntas para o desenvolvimento dos povos ibero-americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro é coordenado por Carol Proner, Claudia Gonçalves de Lima e Pablo Gentili. Os debates serão realizados no Teatro Odylo Costa Filho, e o encerramento será na Concha Acústica Marielle Franco, na UERJ.

Programação

Democracia e igualdade - Para um novo modelo solidário de desenvolvimento

Rio de Janeiro – 29 e 30 de março, 2022

Organizam:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Grupo de Puebla

Terça-feira, 29 de março

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

09:00 – 09:45

Saudações iniciais (virtuais)

Alberto Fernández – Presidente da Argentina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xiomara Castro – Presidenta de Honduras

Alicia Bárcena Ibarra – Secretária executiva da CEPAL

Boas-vindas

Cláudio Castro – Governador do Estado do Rio de Janeiro, Chanceler da UERJ

Apresentação do Encontro

Aloizio Mercadante – coordenador do Grupo de Puebla

Ricardo Lodi Ribeiro – Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

10:00 – 11:00

Conferência inaugural

Igualdade e justiça social: os novos horizontes da política democrática

José Luís Rodríguez Zapatero – Ex-presidente da Espanha

Apresenta: Ricardo Lodi Ribeiro – Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

11:30 – 13:00

Painel 1

Um novo modelo de desenvolvimento solidário

Ernesto Samper – Ex-presidente da Colômbia

Fernando Lugo – Ex-presidente do Paraguai

Dilma Rousseff – Ex-presidenta do Brasil

Apresenta: Carol Proner – Coordenadora do CLAJUD/Grupo de Puebla, Brasil

15:00 – 17:00

Painel 2

Igualdade e democracia nos governos progressistas

Marco Enríquez-Ominami – Coordenador do Grupo de Puebla, Chile

Elizabeth Gómez Alcorta – Ministra das Mulheres da Argentina

Nilma Gomes – Ex-ministra da igualdade racial do governo Dilma Rousseff

Mónica Xavier – Ex-senadora, Uruguai

Apresenta: Cláudia Gonçalves – Pró-Reitora de Extensão e Cultura UERJ, Brasil

17:30 – 19:30

Painel 3

Desafios sociais da integração latino-americana

Celso Amorim – Ex-ministro das relações exteriores do Brasil

Guillaume Long – Ex-ministro das Relações Exteriores do Equador

Maximiliano Reyes – Subsecretário de Relações Exteriores para a América Latina e o Caribe, México

Apresenta: Aida Garcia Naranjo – Ex-ministra da Mulher e Desenvolvimento Social, Peru

Quarta-feira, 30 de março

09:00 – 11:00

Painel 4

Desigualdade, pandemia y pospandemia

Clara López – Ex-prefeita de Bogotá, senadora eleita, Colômbia

Mario Delgado – Presidente do Movimiento por la Regeneración Nacional (MORENA), México

Gleisi Hoffmann – Presidenta do Partido dos Trabalhadores, Brasil

Apresenta: Cecilia Nicolini – Secretária de Mudança Climática, Argentina

11:30 – 13:30

Painel 5

Transformações sociais, direitos e justiça social

Aloizio Mercadante – Coordenador do Grupo de Puebla, Brasil

Yolanda Díaz – Vice-presidenta da Espanha

Christian Asinelli – Vice-Presidente da Corporação Andina de Fomento (CAF)

María José Pizarro – Senadora eleita, Colômbia

Apresenta: Pablo Gentili – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

16:00 – 18:00

Conferência de encerramento

A igualdade e o futuro da América Latina

Luiz Inácio Lula da Silva – Ex-presidente do Brasil

Apresenta: Ricardo Lodi Ribeiro – Reitor da UERJ, Brasil