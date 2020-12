Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa está jurado de morte na prisão

Fórum - Preso como responsável pelos disparos que assassinaram Marielle Franco e Anderson Gomes, o ex-PM Ronnie Lessa teme ser morto por outros detentos da Penitenciária Federal de Campo Grande (MS). Segundo informações de Josmar Jozino, no UOL, Lessa já está “jurado de morte” na cadeia.

Por ser policial militar reformado, o responsável pela morte da vereadora do PSOL não é visto com bons olhos por integrantes do PCC e do Comando Vermelho que também estão presos no local.

Fontes da penitenciária consultadas pelo colunista afirmam que Lessa vive “amedrontado, cabisbaixo, calado e desconfiado”. Ele é considerado um “troféu” que muitos gostariam de “levantar e ganhar todas as honras e o respeito”.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais