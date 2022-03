Advogado de José Dirceu quer investigação nos mesmos pesos e medidas contra vaquinha de Dallagnol

Em 2014, o MPF investigou uma 'caixinha' organizada por petistas para ajudar o ex-ministro a pagar multas pela condenação no mensalão. Arrecadação chegou perto de R$ 1 milhão edit

247 - O advogado do ex-ministro José Dirceu, Roberto Podval, em declaração à Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, cobrou que o Ministério Público Federal (MPF) investigue a vaquinha feita em benefício do ex-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos) para que este pudesse pagar uma indenização ao ex-presidente Lula (PT) no valor de R$ 75 mil, como determinou o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ele lembrou que em 2014 petistas organizaram uma 'caixinha' para ajudar Dirceu a pagar multas pela condenação no mensalão. A arrecadação chegou perto de R$ 1 milhão. À época, o MPF invocou uma regra do Banco Central que dizia que saques de contas que tivessem recebido diversos depósitos deveriam ser examinadas.

"Na época, o Ministério Público Federal requereu investigação por lavagem de dinheiro. Veremos se o mesmo MPF será tão rigoroso no caso dos recebimentos via Pix do ex-procurador e atual candidato a deputado Deltan Dallagnol", argumentou o advogado.

