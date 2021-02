Aécio rebate Doria: quer se apropriar do PSDB e veste figurino oposicionista de forma oportunista

O deputado federal Aécio Neves, que foi atacado por João Doria, disse que o governador de São Paulo “por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolsodoria” edit

247 - O deputado federal Aécio Neves (ex-governador de Minas Gerais) rebateu o governador de São Paulo, João Doria, que pediu sua expulsão do PSDB por ele supostamente ter levado parte significativa da legenda a abandonar Baleia Rossi para apoiar Arthur Lira - o que o mineiro nega.

“O destempero do governador se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, como ficou explicitado no jantar promovido por ele ontem, que tinha como objetivo afastar o atual presidente Bruno Araújo, para que ele próprio assumisse a presidência do PSDB”, escreveu Aécio.

No jantar promovido por Doria, o tema do encontro foi o apoio que parte da bancada do PSDB dedicou a Lira para a presidência da Câmara dos Deputados.

“Política não se faz com arroubos pela imprensa e nem se resume a ações sucessivas de marketing”, escreveu Aécio.

O ex-governador de Minas lembrou da campanha “BolsoDoria” em 2018 e destacou que “se o Sr João Doria, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolsodoria, que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido”.

“O PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes de sua chegada ao partido, e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja”, escreveu o deputado mineiro.

O presidente do partido em São Paulo, Marco Vinholi, entrou na guerra para rebater Aécio Neves e defender João Doria.

“O deputado Aécio Neves erra feio nas afirmações sobre o governador. A longa tradição democrática do PSDB permite que todos tenham as suas opiniões respeitadas. O ataque desmedido do deputado Aécio Neves tenta enuviar o centro da questão. Um partido com a tradição do PSDB e com a responsabilidade que tem perante a sociedade não irá se omitir em um período tão tenebroso como o que vivemos frente ao governo Bolsonaro. Fazer afirmações fantasiosas sobre um jantar no qual ele não esteve presente, se autoproclamando defensor da vontade da maioria, é algo profundamente distante da realidade”, destacou.

