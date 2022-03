Agora não é hora de discutir semipresidencialismo, diz Pacheco

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta sexta-feira (18/3), que considera discutir o semipresidencialismo no país. Embora o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) tenha suscitado o tema, Pacheco destacou que agora não é o momento para efetivar a mudança no sistema de governo.

O parlamentar destacou que o Congresso Nacional manteve, no ano passado, o sistema adotado com a reforma política, em 2017, que acabou com as coligações proporcionais, rejeitou o distritão e manteve a cláusula de barreira. A implementação dessas medidas abriu espaço para debater o tema em um futuro próximo, quando houver menos partidos.

“Poderemos avançar para aquilo que a Câmara tem debatido hoje. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tem suscitado muito isso e acho que, em algum momento, isso pode ser discutido, mas não agora”, avaliou. “O semipresidencialismo é uma ideia, mas são buscas de aprimoramento político no Brasil que eu considero interessante serem discutidas e serem definidas num futuro próximo”, declarou Pacheco no seminário Educação e Inclusão dos Jovens no Mundo do Trabalho, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) do Paraná.

Leia a íntegra no Metrópoles.

