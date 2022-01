Alckmin deixa claro ao PSD que deseja ser vice de Lula

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB recentemente, comunicou a dirigentes do PSD que não pretende se filiar à sigla para concorrer novamente ao Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com o jornal O Globo, envolvidos nas conversas dizem que Alckmin não definiu ainda seu futuro político, mas deixou claro que tem desejo de ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT).

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vinha apostando em Alckmin para representar o partido na eleição estadual. Agora a legenda corre atrás de outro candidato.

Apesar da decisão, os dirigentes do PSD ficaram satisfeitos com a postura do ex-tucano de esclarecer sua intenção de se aliar a Lula.

Para concorrer na eleição nacional, Alckmin pode buscar abrigo no PSB, que ensaia alianças com o PT. O ex-tucano já foi inclusive convidado pelo presidente da sigla, Carlos Siqueira, para se juntar ao partido.

