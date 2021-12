Alckmin oficializa saída do PSDB e abre caminho para formação de chapa com Lula

Apoie o 247

247 - Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira (15) sua saída oficial do PSDB, partido que o abrigou por mais de 33 anos. A desfiliação abre o caminho para que o ex-governador intensifique as conversas com o PT e o ex-presidente Lula, para se tornar vice do pré-candidato que lidera as pesquisas.

"Hora de traçar um novo caminho", escreveu o ex-governador em carta divulgada nas redes sociais. "Em breve, anunciarei meus próximos passos".

Alckmin deve se filiar ao PSB. Contudo, divergências em relação à campanha para o governo de São Paulo dificultam esse arranjo até o momento.

