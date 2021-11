Pesquisa do PSB-SP mostra maior adesão a Lula com Alckmin de vice

Dados preliminares do levantamento, feito presencialmente, apontam que o ex-presidente tem quatro pontos percentuais a mais numa simulação em que o tucano está na chapa edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Dados preliminares de uma pesquisa encomendada pelo diretório do PSB de São Paulo, presidido por Márcio França, apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria mais votos com o ex-governador Geraldo Alckmin como vice em sua chapa. Os dados parciais foram divulgados pela jornalista Daniela Lima na CNN nesta terça-feira (30).

Prestes a sair do PSDB, Alckmin é cortejado pelo PSB, por onde pode ser vice de Lula, e também pelo PSD de Gilberto Kassab, pelo qual sairia candidato ao governo paulista em 2022.

O levantamento contém duas perguntas: “Se a eleição para presidente da República fosse hoje e os candidatos fossem estes (Lula, Bolsonaro, Alckmin, Moro, Doria), em qual deles você votaria?” e “Ainda sobre a eleição para a Presidência da República, caso ela fosse hoje e o vice de Lula fosse Geraldo Alckmin, você escolheria quem?”.

PUBLICIDADE

De acordo com os dados preliminares, há um ganho de cerca de quatro pontos percentuais no número de eleitores que dizem votar em Lula depois da apresentação do nome de Alckmin como vice.

A pesquisa será apresentada pelo partido a Lula e a Alckmin, a fim de mostrar que o tucano como vice na chapa traz, sim, votos para o petista no estado de São Paulo.

PUBLICIDADE

Estão sendo ouvidas mais de 2 mil pessoas presencialmente em todo o estado. A pesquisa será concluída nesta quarta-feira (1º).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE