'Alckmin vice com Lula ajudará a derrubar o inimigo da civilização brasileira, que é Bolsonaro”, diz Aloysio Nunes

247 - O ex-senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) elogiou nesta quarta-feira (23), a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB.

“Acho um fato muito positivo. A filiação de Alckmin ao PSB e a perspectiva de ele ser candidato a vice com Lula são uma grande contribuição para a formação de uma frente democrática que precisamos constituir para derrubar o inimigo principal da civilização brasileira, que é Jair Bolsonaro”, afirmou Nunes em entrevista à Carta Capital.

Segundo Aloysio Nunes, “Alckmin tem condições de agregar e contribuir para que possamos criar uma frente muito ampla que vá da direita moderada até a esquerda para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e iniciar uma nova etapa na vida do País”.

Na cerimônia de filiação, Alckmin também falou em tom de conciliação e pacificação. "A política é a arte do bem comum, é a mais difícil das antiguidades humanas e exige coragem. Esse é o momento excepcional que o Brasil está vivendo. Há 49 anos, aos 20 anos de idade, fui candidato a vereador em Pindamonhangaba para redemocratizar o Brasil, tirar a ditadura. As ditaduras suprimem a liberdade. Em nome do pão, não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Vivemos hoje um desses novos momentos graves da vida nacional, dois pesadelos que assombram o país: violência e miséria. O Brasil tem uma dívida social com nossa população, mas isso aumentou e piorou enormemente. Essa é a razão de estarmos aqui, no PSB, o partido da liderança, que tem história", afirmou

