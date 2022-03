Alckmin volta a negociar com PV após PSB desistir de formar federação com PT

Alckmin teve uma nova reunião com o presidente do PV, José Luiz Penna edit

CartaCapital - Após o PSB desistir da federação com o PT, o ex-governador Geraldo Alckmin teve uma nova reunião com o presidente do PV, José Luiz Penna, na tarde desta sexta-feira 11, em São Paulo, na sede do partido.

Ao Estadão, Penna afirmou que cresceu a possibilidade de o ex-tucano se juntar à legenda: “Nessa quarta-feira, o PSB revelou que não vai para a federação. Acho que diante do quadro aumenta nossa chance de ter o governador nas nossas hostes”.

Leia a íntegra na CartaCapital.

