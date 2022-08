Além de Bolsonaro, Moraes convidou Lula e outros ex-presidentes para posse no TSE

Apoie o 247

247 - Apesar de os bolsonaristas terem tentado faturar politicamente no encontro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com Jair Bolsonaro (PL) nesta semana, no qual o magistrado entregou ao chefe do Executivo um convite para sua cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o convite não foi exclusivo.

Segundo Andréia Sadi, do g1, ex-presidentes também foram chamados, dentre eles Lula (PT), o principal adversário de Bolsonaro neste ano eleitoral. A assessoria do petista confirmou o convite, mas informou não estar definida a presença de Lula.

Michel Temer (MDB), responsável pela indicação de Moraes ao Supremo, já confirmou presença, de acordo com a assessoria. Fontes da jornalista dizem que Fernando Henrique Cardoso (PSDB) também recebeu o convite.

Dilma Rousseff (PT), José Sarney e Fernando Collor (PTB-AL) não confirmaram o recebimento do convite.

Bolsonaro pretende ir à posse.

