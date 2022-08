Bolsonaro recebe Moraes e Lewandowski no Palácio do Planalto

Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski levaram a Bolsonaro um convite para que ele participe da posse dos dois enquanto presidente e vice do TSE, respectivamente edit

247 - Jair Bolsonaro recebeu em reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, 10, os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), informa o Radar da Veja.

Os magistrados levaram a Bolsonaro um convite para que ele participe da posse de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de Lewandowski como vice. A posse será na terça-feira da semana que vem, no dia 16.

Nesta quarta, Moraes foi sorteado hoje como relator do processo de candidatura de Bolsonaro no TSE, tendo de elaborar um parecer sobre a regularidade da campanha até o dia 12 de setembro.

