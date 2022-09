Alexandre de Moraes libera contas bancárias de empresários bolsonaristas que defenderam golpe

"Em razão da passagem do 7 de setembro, não configura-se mais necessária a manutenção do bloqueio", justifica o ministro edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (14) a liberação das contas bancárias dos empresários bolsonaristas alvos de uma ação da Polícia Federal por terem defendido em um grupo de WhatsApp um golpe de Estado em caso de derrota de Jair Bolsonaro (PL) e vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição.

Em despacho sigiloso de duas páginas, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, o ministro afirma que “em razão da passagem do feriado de 7 de Setembro e da efetivação do afastamento dos sigilos bancários, medida que possibilitará o aprofundamento da investigação e eventual financiamento de atos criminosos, não configura-se mais necessária a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros das pessoas nominadas”.

