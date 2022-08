Por determinação de Moraes, PF faz busca e apreensão em endereços ligados a empresários golpistas

Empresários bolsonaristas defenderam no WhatsApp um golpe de Estado para evitar a volta do PT ao poder edit

247 - Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (23) mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos empresários que defenderam, em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula (PT) vença a eleição.

Os mandados estão sendo cumpridos em cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

São alvos da operação, segundo o g1, Afrânio Barreira Filho, Ivan Wrobel, José Isaac Peres, José Koury, Luciano Hang, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raymundo, Meyer Joseph Nigri.

