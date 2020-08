Allan dos Santos é rejeitado por advogados de Jair Bolsonaro

Emissário de Allan dos Santos procurou advogados de Jair Bolsonaro para defesa gratuita no âmbito do inquérito das fake news, que corre no Supremo Tribunal Federal (STF). O blogueiro foi rejeitado pela equipe jurídica edit

247 - Allan dos Santos, investigado no âmbito do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), enviou um “assessor” à procura de advogados de Jair Bolsonaro para defesa gratuita no processo. Contra as expectativas do blogueiro, a equipe jurídica rejeitou a proposta. A informação é da coluna do jornal O Globo.

O emissário relatou ao jornal que Allan dos Santos considera uma questão de dignidade o apoio da equipe de Jair Bolsonaro, uma vez que ele atua nas redes exclusivamente em defesa do governo e suas respectivas bandeiras. O pedido foi feito antes de o blogueiro aparecer em live dizendo que deixou o Brasil e que sua vida corre risco, acrescenta a reportagem.

