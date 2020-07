Investigado por fake news, bolsonarista Allan dos Santos deixa o Brasil

247 – "O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos informou, numa live na madrugada desta sexta, que está 'fora do país'. O dono do Terça Livre não especificou sua localização. A transmissão foi organizada pela deputada Bia Kicis, e teve participação do youtuber de extrema direita Bernardo Küster e do americano Ryan Hartwig", segundo informa o DCM .

Küster, assim como Allan, é investigado no inquérito das fake news no STF. Ambos tiveram suas contas bloqueadas internacionalmente no Twitter na quinta, dia 30, segundo determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

