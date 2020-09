Altman: Ciro só lidera a pesquisa de oportunismo

"[Ciro] afasta-se da esquerda, assume um discurso contra supostos inimigos siameses, o bolsonarismo e o petismo, e se compõe com a direita tradicional para disputar o eleitor de centro", diz o jornalista Breno Altman sobre a aliança de Ciro Gomes com o DEM edit

247 - O jornalista Breno Altman criticou nesta terça-feira, 15, aliança firmada pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com a direita, na chapa conjunta com o DEM para disputar a Prefeitura de Salvador.

"O acordo de Ciro Gomes com o DEM, no nordeste, é revelador. Afasta-se da esquerda, assume um discurso contra supostos inimigos siameses, o bolsonarismo e o petismo, e se compõe com a direita tradicional para disputar o eleitor de centro. A pesquisa que lidera é a de oportunismo", disse Altman pelo Twitter.

Ciro participou virtualmente de convenção do PDT de Salvador, que oficializou a chapa do vice-prefeito Bruno Reis (DEM) como candidato a prefeito, tendo a ex-secretária municipal de Promoção Social Ana Paula Matos (PDT) como candidata a vice.

Segundo o pedetista, a aliança entre DEM e PDT na capital baiana "vai valer como uma semente de uma construção que não é fácil, mas absolutamente grave e necessária para o Brasil".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.