Alunos pobres e negros têm menos acesso à internet

247 - Os alunos de escolas públicas, em grande parte mais pobres e negros, enfrentam condições desfavoráveis de acesso à internet. Uma análise de perfil de participantes do Enem, que foi realizada na edição de 2018 da prova, revela que 3 em cada 10 estudantes que estavam concluindo o ensino médio na rede pública naquele ano não tinham recursos para acessar à internet. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

No processo de preparação para o Enem, os mais afetados pelo fechamento de escolas por causa da pandemia de coronavírus, que aconteceu no mês de março, são os estudantes do 3º ano do ensino médio. Na rede privada, 3,7% dos participantes disseram não ter internet em casa.

O cenário fica ainda mais contrastante quando os participantes do 3° ano do ensino médio no Enem são divididos em faixas de renda. Cerca de 51% dos mais pobres não tem internet em casa, enquanto apenas 4% dos estudantes que pertencem à maior faixa de renda enfrentam esse obstáculo, acrescenta a reportagem

