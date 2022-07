Alvo de Bolsonaro e dos militares, TSE vai repassar mais de R$ 110 milhões para Forças Armadas atuarem nas eleições

Repasse de R$ 110,6 milhões destinado a ações de apoio logístico e de Garantia da Votação e Apuração (GVA) é o dobro do que foi gasto em 2018 edit

247 - Em meio aos ataques constantes feitos por Jair Bolsonaro (PL) e militares que integram o atual governo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá destinar às Forças Armadas R$ 110,6 milhões para que atuem nas eleições de outubro. Em 2018, este valor foi da ordem de R$ 54.989.269,31, correspondendo a R$ 71.261.454 em valores atualizados.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o Exército receberá a maior parte da verba (75,7%), R$ 83.800.521,32, sendo R$ 38.424.038,64 para apoio logístico e R$ 45.376.482,68 pela Garantia da Votação e Apuração (GVA).

Já a Aeronáutica receberá R$ 14.854.864,76, sendo R$ 14.337.897,35 para apoio logístico e outros R$ 516.967,41 para as ações de GVA. O TSE também irá destinar outros R$ 11.959.136,22 para a Marinha, sendo R$ 6.702.392,30 para apoio logístico e R$ 5.256.743,92 para GVA.

Em ataques recentes contra a Corte, Bolsonaro já chamou o atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, de “ditador do Brasil". Em conversa com apoiadores, ele também confirmou ser o responsável pelos questionamentos feitos pelas Forças Armadas contra a Justiça eleitoral.

