Alvo de perseguição, Felipe Neto cria projeto para defender processados pelo governo Bolsonaro

247 - Intimado pelo suposto crime cometido contra o presidente Jair Bolsonaro, ao chamá-lo de genocida diante das ascendentes mortes que assolam o país, o comunicador digital responderá do seu jeito. Neto reuniu nomes de peso e amplamente renomados no âmbito do Direito brasileiro em prol de todos que se manifestarem contrariamente ao governo Bolsonaro. A frente “Cala-Boca Já Morreu” será formada pelos escritórios de André Perecmanis, Augusto de Arruda Botelho e Davi Tangerino, que, juntos, irão defender gratuitamente as pessoas que expressarem uma ideia ou criticarem uma autoridade pública. O serviço poderá ser usufruído por qualquer indivíduo que não possua advogado constituído, e que por meio de uma landing page, poderá acionar a equipe responsável pelos encaminhamentos jurídicos.

“A liberdade de expressão no Brasil está sob ataque de violentos inimigos da democracia. Querem intimidar e silenciar a todos aqueles que criticam autoridades públicas, eleitas pelo povo, e que exercem o poder que têm em nome desse mesmo povo. E para isso, se armam da Lei de Segurança Nacional, herança do passado mais terrível e assombroso do país: a ditadura militar”, destaca Augusto de Arruda Botelho.

“O Cala-Boca Já Morreu será um grupo da sociedade civil que vai lutar contra o autoritarismo e que será movido pelo princípio de que quando um cidadão é calado no exercício do seu legítimo direito de expressão, a voz da democracia se enfraquece. Não podemos nos calar. Não podemos deixar que nos calem e não vamos”, finaliza Felipe Neto, idealizador do projeto.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.