Alvo do STF e PF pela segunda vez, Allan Santos pede para Bolsonaro dar golpe de Estado

“Estou indignado por ver meus filhos e minha esposa passando por isso”, reclamou Allan dos Santos, alvo de operação da Polícia Federal por decisão do STF pela segunda vez nos últimos 20 dias edit

247 – O bolsonarista Allan dos Santos, blogueiro do portal “Terça Livre”, exigiu uma espécie de interferência de Jair Bolsonaro nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Alvo de operação da Polícia Federal por decisão do STF pela segunda vez nos últimos 20 dias, Allan diz que está “indignado por ver meus filhos e minha esposa passando por isso”.

Os mandados desta terça-feira (16) pertencem ao inquérito do STF que apura as manifestações antidemocráticas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Presidente Jair Bolsonaro, o senhor pode RESTABELECER A DEMOCRACIA nessa merda. RESTABELEÇA, então!Estou apenas indignado por ver meus filhos e minha esposa passando por isso, presidente. Resgate nossa nação”, disse Allan através de suas redes sociais.

Confira o tweet:

Presidente @jairbolsonaro, o senhor pode RESTABELECER A DEMOCRACIA nessa merda. RESTABELEÇA, então!Estou apenas indignado por ver meus filhos e minha esposa passando por isso, presidente. Resgate nossa nação! — #PartidoGenocidaChinês (@allantercalivre) June 16, 2020

