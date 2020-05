PGR pede ao STF medidas em inquérito que tem aliados de Bolsonaro como alvo

A Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Augusto Aras, pediu novas diligências contra aliados de Jair Bolsonaro no inquérito do STF que investiga manifestações pró-golpe. As investigações ocorrem em meio às críticas crescentes de Bolsonaro e aliados contra o Supremo edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Augusto Aras, pediu novas diligências contra aliados de Jair Bolsonaro no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga manifestações pró-golpe ocorridas em abril - foram atos que pediam o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Parte desses protestos, em Brasília (DF), contou com a participação do próprio Bolsonaro. O ministro da Corte Alexandre de Moraes ficou responsável por autorizar ou não as medidas.

A investigação sobre os atos de abril foi aberta a pedido de Augusto Aras. A equipe do procurador foca agora em diligências virtuais, que podem pegar usuários de internet que propagam mensagens ofensivas e antidemocráticas. Há pontos em comum entre o inquérito das fake news e os mais recentes - dois dos investigados se repetem em ambos os casos: os deputados Daniel Silveira (PSL-RJ) e Junio Amaral (PSL-MG).

As investigações ocorrem em meio às críticas crescentes de Bolsonaro e aliados contra o Supremo. Nesta quinta-feira, Bolsonaro fez duro ataque à ação da Polícia Federal que atingiu seus aliados no inquérito sobre as fake news.

"Mais um dia triste na nossa história. Mas o povo tenha certeza, foi o último dia triste", disse Bolsonaro. "Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega. Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro o juramento que fiz quando assumi a presidência da República", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.