Amazônia perdeu área equivalente a 2 territórios do Rio de Janeiro em 2020

A Amazônia brasileira perdeu 87.762 km² para desmatamento ou queimadas ao longo dos 11 primeiros meses de 2020, segundo dados do Inpe edit

247 - A Amazônia brasileira perdeu 87.762 km² para desmatamento ou queimadas ao longo dos 11 primeiros meses de 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A área equivale a duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro (43.696 km²), ou 15 vezes o Distrito Federal, como mostra reportagem do Poder360.

Do total divulgado pelo Inpe, a maioria se originou dos incêndios no bioma, que foram responsáveis por 76.674 km² da perda de janeiro a novembro de 2020. Os 11.088 km² restantes correspondem ao desmatamento na Amazônia Legal.

O conhecimento liberta. Saiba mais