Anderson Torres diz que ataques bolsonaristas em Brasília são "graves e inaceitáveis"

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, classificou como "graves e inaceitáveis" os ataques bolsonaristas em Brasília, em entrevista à coluna Na Mira, no site Metrópoles.

A população do DF vivenciou momentos de terror no último mês, com a tentativa de invasão bolsonarista à sede da PF, queimação de veículos e a tentativa frustrada de dois terroristas bolsonaristas de explodir uma bomba no Aeroporto de Brasília.

“O ministério, em momento algum, deixou de agir diante dos acontecimentos, que são graves e inaceitáveis. Nenhum tipo de crime é aceitável, sobretudo os que colocam a vida das pessoas em risco, com bombas e dano ao patrimônio”, disse.

Torres assegurou que medidas foram tomadas no âmbito do governo federal.

“A tentativa de invasão à sede da PF é um caso conduzido em parceria com as autoridades locais. O MJSP está atuando em razão dos crimes de interesse da União, o que aconteceu na sequência, porém, é um problema de segurança pública local. Foi instaurado inquérito na Polícia Federal e tenho certeza que na hora certa a sociedade terá uma resposta a altura”, assegurou.

O ministro de Bolsonaro está sendo acusado omissão nas tratativas para a segurança da posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele tem se ausentado de reuniões sobre a segurança da posse, o que pode ser questionado na Justiça.

