"Antropólogo de direita" é preso em terra indígena e diz contar com apoio de Ricardo Salles (vídeo)

Confira o vídeo em que o invador é detido e diz estar em missão a mando do ministro do Meio Ambiente edit

247 – Um autoproclamado "antropólogo de direita" foi preso ao invadir terras indígenas por fiscais do Ibama e disse estar em missão a mando do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

"Conhecido como 'antropólogo dos ruralistas' e 'antropólogo de direita', Edward Luz foi expulso neste domingo (16) por um oficial do Ibama após invadir a terra indígena Ituna-Itatá, no Pará. Em vídeo que circula nas redes sociais, Luz se nega a sair do local e é preso pelo agente", aponta ainda reportagem da revista Fórum.

O vídeo foi compartilhado pelo cantor e compositor Leoni. Confira: