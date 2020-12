Ao TCU, Exército disse que a cloroquina era “esperança a milhares de corações aflitos”

Em posicionamento enviado ao TCU, o Exército brasileiro fez lobby pela cloroquina, mesmo sem comprovação científica de que o remédio é eficaz no tratamento contra o coronavírus. O tribunal criticou a falta de coordenação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19 edit

247 - O Exército brasileiro afirmou ao Tribunal de Contas da União (TCU) que a cloroquina "seria o equivalente a produzir esperança a milhares de corações aflitos com o avanço e os impactos da doença no Brasil e no mundo". Foi uma justificativa após o órgão questionar militares sobre o porquê de acelerar a produção de cloroquina em seu laboratório neste ano, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A resposta está em documento oficial obtido pela agência Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Uma auditoria do TCU havia chegado à conclusão de que o governo Bolsonaro não tem um plano estratégico para enfrentar a pandemia. Os auditores do órgão também manifestaram preocupação com o descompasso entre o cronograma de fornecimento das vacinas contra o coronavírus e o de entrega das seringas e agulhas.

Entre março e junho, o laboratório do Exército fabricou mais de 3 milhões de comprimidos do medicamento, ainda sem comprovação científica sobre a eficácia dele em combater o coronavírus. Jair Bolsonaro, no entanto, já defendeu em várias ocasiões a aplicação do remédio para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a Covid-19.

O Brasil recebeu do governo Donald Trump (EUA) um lote de 2 milhões de comprimidos da cloroquina em maio. Para distribuir esse estoque, encalhado, em farmácias populares, o governo Bolsonaro deve gastar R$ 250 milhões.

O governo brasileiro contabiliza 7,2 milhões de casos da pandemia. É o terceiro maior número no rankjng global - o segundo é do da Índia (10,0 milhões) e o primeiro é do dos EUA (18,3 milhões). Em quantidade de mortes, o Brasil está na segunda posição (187 mil), atrás dos EUA (325 mil).

